La sanidad agita el pleno municipal de Carballiño

El primer pleno del año en Carballiño giró principalmente alrededor del tema de la mejora de la Sanidad en la villa. Espazo Común presentó una moción al respecto, a la que se añadieron una solicitud para tratar de urgencia una moción del BNG sobre el mismo tema, y un escrito presentado por la asociación SOS Sanidad Pública Carballiño. La única que se debatió finalmente fue la de Espazo Común.

La situación de escasez de médicos de familia en el centro de salud, así como la falta de otros profesionales como pediatras o especialistas en salud mental, fueron la base de la moción presentada.

En el grupo de gobierno hubo discrepancias claras entre el PSOE y el PP, tanto en el sentido de voto de la moción, que salió adelante con los apoyos de Espazo Común, BNG y PSOE, como en los argumentos expresados para analizar la actual situación.

Desde el PSOE, su concejala de Servicios Sociales, Silvia Baranda, criticó la “falta de respostas por parte da Xunta aos correos enviados para solicitar reunións para tratar a mellora da sanidade” y culpó de la situación de escasez de profesionales “aos salarios baixos que se pagan en Galicia”.

Por su parte, el PP, a través de la edil de Medio Ambiente, María Elvira Torres, culpó de la situación al gobierno central, expresando que “a Xunta convoca as prazas vacantes, pero non son cubertas ó non haber médicos dispoñibles, debido a que non se aumentan as prazas MIR, nin as prazas nas universidades de Medicina”.

Relacionado Un herido en un choque entre dos coches en San Cristovo da Cea