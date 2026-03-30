Seis procesiones de fervor popular

El municipio ourensano de O Carballiño ultima los preparativos para la celebración de la Semana Santa 2026, una edición que marca un punto de inflexión en la historia local. Por primera vez, los actos religiosos y culturales se desarrollarán bajo el amparo de la Declaración de Interés Turístico de Galicia, un distintivo otorgado recientemente por el Gobierno autonómico que reconoce el arraigo, la singularidad y el valor patrimonial de esta festividad centenaria.

La programación oficial, diseñada por la Cofradía de la Vera Cruz en coordinación con la parroquia local, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Xunta de Galicia abarca seis salidas procesionales, dos conferencias y más de una decena de actos litúrgicos que tendrán como epicentro arquitectónico el Templo de la Veracruz.

Rafael Melero, cofrade mayor de la Cofradía de la Vera Cruz, comenta que “este es el primer año como la declaración de Interés Turístico y aunque es un gran reconocimiento también es una responsabilidad. Es la primera celebración de Semana Santa de la provincia con este reconocimiento. Estamos muy orgullosos”.

El pregón que abrió oficialmente los actos corrió a cargo del comunicador y presentador de la Televisión de Galicia (TVG) Xosé Ramón Gayoso, el pasado domingo.

El presidente de la cofrafía resalta “es un programa con muchos actos. Tiene una parte cultural y otra procesional o religiosa. Es una virtud y un orgullo poder entrelazar ambas y hacer esta combinación de tradición, cultura y fe. En estos días estamos con un ciclo de conferencias porque esta época es también un periodo de reflexión. Por ejemplo, hoy tendremos una conferencia de Fray Martín Carbajo, profesor de la Universidad Pontificia de Antoniaum de Roma, que hablará sobre la “Semana Santa: Pasión que transforma, Esperanza que renace”.

Entre los reclamos culturales de este año destaca el retorno de la exposición “La Pasión según Playmobil 3.0” hasta el 5 de abril. Tras el éxito de asistencia registrado en ediciones pasadas, la muestra se reinventa e incorpora una maqueta de grandes dimensiones que reproduce el propio Templo de la Veracruz, la obra cumbre del arquitecto Antonio Palacios en la villa.

El cofrade mayor, Rafael Melero, anunció el estreno de un trono propio para la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza, un paso que la hermandad adquirió durante el pasado ejercicio.

Rafael Melero, cofrade mayor de la Cofradía de la Vera Cruz. | La Región

El inicio de la festividad dejará otra imagen inédita. El Domingo de Ramos, los miembros de la Asociación Alfombrista de Ponteareas, reconocida por su tradición en el arte efímero, se desplazarán a O Carballiño para confeccionar un tapiz floral que reproducirá el característico rosetón del templo carballiñés. “No solo tendremos la presencia tradicional de la Brilat sino que la asociación de Ponteareas elaborará este tapiz floral con 3.500 claveles y hortensias. Nos han hecho el honor de venir y estamos encantados”, comenta Rafael Melero.

El acompañamiento sonoro representa uno de los pilares del programa. Las marchas procesionales contarán con ocho bandas de música, entre las que figuran formaciones de prestigio como las de Celanova y Vilatuxe, además de la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense. El plano coral estará cubierto por siete agrupaciones vocales, lideradas por la histórica Coral de Ruada, a las que se sumarán dos organistas y doce intérpretes de saetas.

La influencia andaluza tendrá un papel protagonista en la jornada del Viernes Santo. La organización confirmó la participación de la saetera sevillana Rocío Silva, quien viajará expresamente a Galicia para intervenir en la procesión de los Caladiños. Silva interpretará varias piezas vocales dedicadas a la Virgen de los Dolores, tanto en el interior del templo como durante el recorrido exterior. El cofrade mayor explicó que ese desfile contará con tres pasos, alrededor de medio centenar de costaleros y un cortejo que superará las 350 personas.

Durante la presentación de las actividades, el alcalde en funciones, José Castro, agradeció el esfuerzo organizativo de la Cofradía de la Vera Cruz durante los últimos años, destacando que su trabajo ha situado al municipio como un referente autonómico del turismo local. El párroco Jorge Juan Pérez valoró el diseño del programa e hizo un llamamiento a la participación ciudadana en los diferentes actos de culto.