La Veracruz ya tiene himno y cartel de su año santo jubilar

El templo de la Veracruz de O Carballiño ya cuenta con los elementos representativos de su año jubilar: cartel, logotipo, himno y oración, presentados oficialmente ayer durante una rueda de prensa celebrada en el Obispado de Ourense.

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En la presentación, el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, calificó el acontecimiento de “extraordinario” y destacó que no se limita al ámbito religioso, sino que trasciende a la dimensión “cultural y social”, presentándolo como “un proyecto que salió de las bases y fue acogido por los sacerdotes”. El párroco de O Carballiño, Jorge Juan Pérez Gallego, que también asistió a la rueda de prensa, subrayó que esta conmemoración responde a una “iniciativa popular y parroquial de la comunidad” con motivo de los 125 años de la llegada de la reliquia insignia de la Veracruz a la villa y los 75 años de la inauguración del templo. “Para nosotros este año jubilar supone un tiempo de gracia, renovación, de misión pastoral, que acogemos con ilusión”, manifestó.

Por su parte, el alcalde en funciones del Concello, José Castro-Gil, calificó el evento como un “gran hito”, agradeciendo el trabajo realizado por la diócesis y la parroquia.

Himno y cartel

Cartel del año jubilar de la Veracruz

A continuación, tomó la palabra Abraham Santiago, compositor del himno del año jubilar de la Veracruz, que afirmó que ha sido una “alegría”, como carballiñés, “poder aportar al pueblo y a la diócesis de Ourense”. Su propuesta parte de una adaptación musicalizada del texto de Gálatas, 6:14, de la carta del apóstol san Pablo, y se escuchará por primera vez el día de la apertura. En declaraciones a este medio, adelantó que se trata de una polifonía a cuatro voces, con la participación confirmada de la Real Banda de Gaitas de la Diputación y corales, y Pérez Gallego añadió que se interpretará durante el ofertorio de la celebración eucarística.

También se dio a conocer el cartel oficial del año santo, obra del carballiñés Gabriel González. El diseño incluye una ilustración de la iglesia y se basa en una combinación cromática que, según explicó, incluye el “malva para darle pasión; azul para la calma; y el rosa para su atractivo” con el blanco de fondo como “representación de la pureza”. La composición incorpora también el logotipo oficial de la celebración, una cruz diseñada por Antonio Palacios -arquitecto de la Veracruz- que aparece en las memorias del proyecto del santuario y que González reprodujo respetando los trazos originales.

Carta pastoral y patrones

La carta pastoral del obispo no se presentó durante el acto. Lo hará el propio día de apertura y recogerá, según indicó Lemos, “la motivación profunda” de este año jubilar y sus aspectos “más sobresalientes”, así como documentación completa sobre la llegada de la reliquia del Lignum Crucis hace 125 años al municipio.

Por otro lado, se anunciaron los patronos de este año santo, propuestos por los sacerdotes de la parroquia de O Carballiño y sus colaboradores. El primero es san Cibrao, santo patrono de la localidad. Y los otros dos, relacionados con el entorno de la comarca: san Juan Jacobo Fernández, franciscano, canonizado en Roma por el papa Francisco, y fray José López Piteira, nacido en Cuba en 1912, que regresó a España con su familia tras la emigración y se establecidó en la parroquia de Partovia, antes de morir mártir en Madrid en 1936.

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Día de apertura

La apertura del año santo jubilar se celebrará el domingo 31 de octubre con una procesión solemne desde la capilla de la iglesia del Asilo hasta la puerta principal