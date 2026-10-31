La Veracruz tiene todo listo para celebrar su año jubilar

La Veracruz de O Carballiño abre este sábado su Puerta Santa para recibir su primer año jubilar. La celebración comenzará a las 11,00 horas con la solemne procesión desde la capilla del asilo, que será presidida por el obispo de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, en presencia de seis obispos y arzobispos de diferentes puntos de España, junto con alrededor de 100 sacerdotes de la zona y de toda la diócesis de la provincia y de otras diócesis gallegas y del ámbito nacional.

Ricardo Pérez retirando la primera reliquia de la Veracruz del nuevo relicario. | Martiño Pinal

Media hora antes, doce campaneros de la Asociación Sinos de Bronce de toda Galicia realizarán el toque de campanas para anunciar el año santo. Como gesto de recuerdo a las víctimas del grave accidente ferroviario en Urda (Toledo), se realizará un toque de duelo ofrecido por los campaneros presentes durante diez minutos, acompañado del canto del Ave María a cargo de Maite López con una oración desde la torre de la iglesia. “No podemos celebrar un jubileo desencarnado y desentendido de la realidad de nuestro mundo, cuando estamos sufriendo por esa realidad”, se lamenta el párroco de O Carballiño, Jorge Juan Pérez Gallego, a cuyo pesar se añade el vicario parroquial de la Unidad de Atención Parroquial de la villa, Ricardo Bello Pérez: “Lo primero que tenemos que hacer es unirnos en la oración y acompañar a los afectados. El toque de duelo no es solidaridad, sino un sentimiento de cercanía con las familias que sufren la desaparición de un ser querido”. A continuación de este homenaje, se dará comienzo a la procesión, seguida de los ritos posteriores a la apertura.

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Donaciones al templo

El templo recibió este 2026 varias donaciones que “han enriquecido el patrimonio de la parroquia”, como agradece Bello Pérez. La antigua comunidad parroquial de Corazón de María, en la localidad alemana de Bochum, donó cuatro relieves situados a los lados de un nuevo relicario para guardar tres piezas: la primera reliquia que llegó hace 75 años a la Veracruz de O Carballiño, el Lignum Crucis, que llevará el obispo de Ourense bajo palio durante la procesión solemne de esta mañana; una pieza donada por Angelita Varela, la marquesa de Atalaya Bermeja; y la más reciente, donada por la ya citada parroquia. Todas ellas permanecerán expuestas para su veneración en el transcurso de la misa.

Uno de los relieves donados a la Veracruz desde Alemania. | La Región

Otro de los elementos llegados desde la iglesia de Corazón de María a O Carballiño es una figura de Cristo crucificado que presidirá la Puerta Santa y que permanecerá instalada a lo largo de todo el año, con excepción del periodo cuaresmal y Semana Santa. Este acceso fue engalanado por la Junta de la Cofradía de la Veracruz. Sin embargo, el templo no ha colocado el órgano de grandes dimensiones donado por la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús -igualmente ubicada en Bochum-, que está previsto implantar más adelante. “Preferimos esperar antes de montarlo, pues no queríamos que interfiriera con las diferentes labores de apertura del año jubilar”, explica el párroco, Pérez Gallego.