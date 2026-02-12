La evidencia no necesita pruebas

Quizá sea oportuno analizar la organización territorial y/o municipal de Aragón, una vez finalizado el proceso electoral y configurado el nuevo Parlamento regional. No entramos en el análisis político, pero sí en la organización poblacional respecto de su territorio.

Así nos encontramos como la provincia de Teruel, con unos 135.000 habitantes y 15.636 km2, tiene 236 ayuntamientos, por lo que la media es de 573 habitantes por ayuntamiento (el segundo peor dato del Estado, solo por delante de Soria), frente a los 3.333 de la provincia de Zaragoza. El municipio de Tormon tiene 31 vecinos; Toril y Masegoso 34.

Una vez más se evidencia que la división municipal no obedece a criterios homogéneos interterritoriales, sino más bien a unas medidas arbitrarias de la época en que fueron creados.

Esta configuración municipal está amortizada por no ajustarse a las necesidades y realidades actuales, está caducada porque no obedece ni avanza con los tiempos nuevos de infraestructuras y tecnología imparables, ni tampoco a los nuevos métodos y posibilidades de gestión de recursos, en sus diversas vertientes.

Es una evidencia que se debe afrontar de reforma valiente y con la garantía de que modernizar el mundo municipal beneficia a los vecinos, ya sean estos urbanos o rurales.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)