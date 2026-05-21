¿Apagón digital?

La ONU ha lanzado una advertencia urgente: un apagón de los sistemas digitales es más probable de lo que imaginamos. Dos organismos internacionales presentaron un informe que detalla riesgos reales, desde tormentas solares hasta cortes en cables submarinos. La responsable de la Unión Internacional de Telecomunicaciones lo explicó en Ginebra: si fallaran ahora mismo, no habría retransmisiones en directo, se apagarían las luces, colapsarían los pagos y sería imposible acceder a emergencias o información fiable.

Este escenario no es ciencia ficción. Un fallo inicial provoca un efecto dominó en finanzas, sanidad, transporte, energía y comunicaciones. Por ejemplo, sin cajeros, no se podría comprar comida, afectando a consumidores y comercios. Nuestra sociedad, hiperdependiente de la tecnología, se paralizaría en minutos.

El informe recomienda identificar riesgos críticos, reforzar normas internacionales y capacitar comunidades. Gobiernos y empresas deben priorizar la preparación: protocolos de emergencia, sistemas de respaldo y educación ciudadana. No basta con innovar; hay que blindar lo esencial.

La fragilidad digital amenaza nuestra seguridad cotidiana. Ignorarla sería irresponsable. Exijamos medidas ya para evitar que un apagón nos devuelva a la Edad de Piedra en pleno siglo XXI.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)