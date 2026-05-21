CARTAS AL DIRECTOR
¿Se puede ser feliz sin publicarlo?
CARTAS AL DIRECTOR
A veces parece que, si no subimos una comida, un viaje, un concierto o una tarde cualquiera, no hemos estado allí del todo. Como si la felicidad necesitara pruebas y una vida solo pareciera plena cuando alguien puede verla desde fuera. Quizá por eso cada vez cuesta más hacer algo sin imaginar, aunque sea un segundo, cómo quedaría en nuestro perfil.
No se trata de dejar de publicar ni de mirar con superioridad a quien lo hace. Todos hemos querido guardar una imagen de algo que nos importaba. Pero hay una diferencia entre recordar y demostrar. Algunas canciones se vuelven importantes precisamente porque son solo nuestras. Algunos lugares son más bonitos cuando no los reducimos al mejor encuadre. Y algunas experiencias pierden naturalidad cuando empiezan a pensarse como una historia de quince segundos.
Lo especial no siempre es que otros lo vean, sino poder recordarlo sin convertirlo en escaparate. No todo lo que nos hace felices necesita público. También somos lo que decidimos guardar.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CARTAS AL DIRECTOR
¿Se puede ser feliz sin publicarlo?
CARTAS AL DIRECTOR
¿Apagón digital?
CARTAS AL DIRECTOR
Lupi Peña, director con elegancia
CARTAS AL DIRECTOR
Civilizaciones mesoamericanas precolombinas
Lo último
LA PUNTILLA
Libertades
CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO
Diputación y Ribeira Sacra Next refuerzan su colaboración
Quisiera ser un ave