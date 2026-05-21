¿Se puede ser feliz sin publicarlo?

CARTAS AL DIRECTOR

Publicado: 22 may 2026 - 01:40
Cartas al director en La Región.

A veces parece que, si no subimos una comida, un viaje, un concierto o una tarde cualquiera, no hemos estado allí del todo. Como si la felicidad necesitara pruebas y una vida solo pareciera plena cuando alguien puede verla desde fuera. Quizá por eso cada vez cuesta más hacer algo sin imaginar, aunque sea un segundo, cómo quedaría en nuestro perfil.

No se trata de dejar de publicar ni de mirar con superioridad a quien lo hace. Todos hemos querido guardar una imagen de algo que nos importaba. Pero hay una diferencia entre recordar y demostrar. Algunas canciones se vuelven importantes precisamente porque son solo nuestras. Algunos lugares son más bonitos cuando no los reducimos al mejor encuadre. Y algunas experiencias pierden naturalidad cuando empiezan a pensarse como una historia de quince segundos.

Lo especial no siempre es que otros lo vean, sino poder recordarlo sin convertirlo en escaparate. No todo lo que nos hace felices necesita público. También somos lo que decidimos guardar.

