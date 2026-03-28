Asesinatos urbanos

Asesino es quien acaba con la vida ajena con premeditación. La víctima puede ser una persona o, si es un alcalde, una ciudad. En Madrid se recuerda a dos que sin serlo se preocuparon de embellecerla. Uno fue Carlos III de Borbón; pasó a la historia con el mote de “el mejor alcalde”. El otro, José I Bonaparte, hizo lo mismo: llenó Madrid de placitas arboladas. Se le llamó por eso “el rey plazuelas”

Vine de Ourense a Madrid en 1961. Aun vi cómo un alcalde asesinaba los bulevares, aun se les sigue llamando así, para entregarlos a los coches. Un daño irreversible. El bulevar más grande, son varios kilómetros y tiene varios nombres, va de sur a norte desde la Estación de Atocha a la plaza de Castilla. En los bulevares jugaban los niños; desde las ventanas se les llamaban para que subieran a comer. Por ellos paseaban los mayores y aun los muy mayores. Gallardón, un alcalde necio, quiso destrozar el Paseo del Prado para dejarle espacio a los coches. Felizmente la viuda del barón Thyssen se encadenó a un árbol ante toda la prensa y dijo que lo haría todos los días si el alcalde no retiraba ese proyecto. Tuvo que hacerlo por la conmoción que provocó. Aunque sólo fuera por eso merecía el título de marquesa.

El Posío es el parque más antiguo de Ourense y el mejor. Una reliquia del s. XIX; equivale al Retiro de Madrid

Lo del Posío es idéntica salvajada. Es el mejor y más antiguo parque. Lo era de los que estudiamos en el Instituto del P. Feijoo, hoy privado de su nombre; otra inculta alcaldada. ¿Sabe el actual quién fue?, ¿podría decir el nombre de alguna obra?, ¿sabía que en el s. XVII fue traducido al francés, inglés, italiano, portugués y alemán?, ¿leyó alguna?, ¿sabe que nació hace 350 años?, ¿sabe dónde nació?

El Posío es el parque más antiguo de Ourense y el mejor. Una reliquia del s. XIX; equivale al Retiro de Madrid. Leo que lo van a talar para hacer una plaza empedrada, a lo Gallardón, con un horrísono restaurante para hacer juego. ¿De dónde ha salido ese alcalde? Semejante salvajada tiene que estar precedida de otras menores. Ourense estaba llena de jardines. Los jardines de Concepción Arenal, con la Alameda enfrente, le seguían en calidad tras atravesar el puente, viendo abajo los jardines de las Burgas. Los Jardinillos del Padre Feijoo hacían referencia a su tamaño, y en ellos se iniciaba la calle del Paseo, que terminaba en el parque de San Lázaro. Más abajo, al final de la calle del Progreso, camino del puente romano, estaba el Campo de las Mercedes, una excelente arboleda cuyo nombre recordaba una capilla y convento del XVI dedicada a la Virgen de las Mercedes. Prácticamente ha desaparecido. Otra alcaldada.

Pero si es alcalde es porque ustedes lo votaron, no toda es su culpa; ustedes lo han elegido. ¿Acaso no sabían cómo era? Semejante salvajada no puede ser la primera. Esa exige entrenamiento y, en todo caso, los de su partido, y no sé cuál es, sí que lo conocían. Mi consejo es que no le voten; ni a él ni a su partido. Cualquiera será mejor elección.

Destrozar un parque es asesinar a una ciudad; es asesinar la convivencia.