La Región

Basta xa!

Publicado: 08 abr 2026 - 04:40
Cartas al director en La Región.
As/Os compañeiras/os de Anpe Ourense, sen deixar de lado o seu respecto á nosa Xustiza, deben e queren expoñer a súa absoluta desaprobación á sentenza que absolve a uns pais acusados de coacción a unha profesora do IES As Lagoas.

As/Os docentes necesitamos que os proxenitores estean ao noso lado e non enfronte, seguindo sempre as canles estipuladas para solucionar os desacordos sen esquecer que o diálogo é o camiño para un entendemento.

A nosa única defensa é a unión.

Basta xa de agresións ao profesorado!

Yolanda Domarco López

(Presidenta Anpe Ourense)

