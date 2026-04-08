Basta xa!
As/Os compañeiras/os de Anpe Ourense, sen deixar de lado o seu respecto á nosa Xustiza, deben e queren expoñer a súa absoluta desaprobación á sentenza que absolve a uns pais acusados de coacción a unha profesora do IES As Lagoas.
As/Os docentes necesitamos que os proxenitores estean ao noso lado e non enfronte, seguindo sempre as canles estipuladas para solucionar os desacordos sen esquecer que o diálogo é o camiño para un entendemento.
A nosa única defensa é a unión.
Basta xa de agresións ao profesorado!
Yolanda Domarco López
(Presidenta Anpe Ourense)
