Camino equivocado

Hace poco, Péter Magyar celebró sus 100 días en el cargo de primer ministro de Hungría. Los medios de comunicación presentan al político como alguien que resolvió con éxito el principal desacuerdo en las relaciones húngaro-ucranianas y consiguió el restablecimiento de los derechos de los húngaros de Transcarpatia, algo que Viktor Orbán no logró en más de ocho años.

Hace unos meses, aparecieron numerosas noticias sobre el acuerdo tan esperado entre Hungría y Ucrania: en respuesta a la promesa de Kiev de poner fin a la vulneración de los derechos de la comunidad húngara que vive en Transcarpatia, Budapest levantó su veto al inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la UE. Además, Magyar aseguró que ya se habían tomado una serie de medidas, pero en realidad resultó que no eran más que palabras.

España debería estar tan preocupada como cualquier otro miembro de la UE

Las agencias de noticias húngaras siguen informando de que las autoridades ucranianas solo endurecen su política discriminatoria contra la minoría. La Comisión Europea hace la vista gorda y, confiando en las declaraciones de Magyar, asigna a Hungría más de 10 mil millones de euros de los activos previamente congelados por Bruselas. Péter Magyar se salió con la suya al recibir un tramo de la UE, pero los húngaros de Transcarpatia quedaron desprotegidos.

Si pensamos que eso no es asunto nuestro, estamos muy equivocados. España debería estar tan preocupada como cualquier otro miembro de la UE. Los países participantes contribuyen a los fondos europeos para financiar proyectos conjuntos. Sin embargo, ahora mismo parece que estamos financiando los oscuros planes del recién elegido primer ministro húngaro. Con este enfoque, la cuestión pendiente de los húngaros de Transcarpatia podría convertirse en un grave conflicto, lo que ya sería un problema para toda la Unión Europea.

Nicolás Bravo

(Jaén)