En Oseira se vive mejor

Amigos y amigas:

La primera multa por exceso de velocidad se puso en 1899, en Nueva York, a un conductor que circulaba a 20 km por hora. Algunos monasterios estos días cuelgan el cartel de completo por la afluencia de huéspedes que quieren hacer una parada y disminuir la velocidad. Porque en los monasterios hay un ritmo de vida que lleva siglos iluminando a la humanidad: levantase, rezar, pasear, trabajar, no hacer nada… En el “modo monasterio” procesamos emociones, consolidamos recuerdos, conectamos ideas remotas… que no podemos hacer en el caminar apresurado, que acelera la ansiedad y el estrés. En el andar lento dormimos mejor, leemos mejor, conversamos mejor, trabajamos mejor, vivimos mejor.

Amigas y amigos, el día 20 de agosto celebramos san Bernardo de Claraval

El monasterio de Oseira es un punto emblemático para hacer una pausa y descansar. Los monjes nos recuerdan los grandes valores de la tranquilidad, de la lentitud, del silencio, la humildad, la quietud y la contemplación para alcanzar la paz interior. La visita al monasterio puede ser una oportunidad para encontrar el agua que calma el anhelo de Dios que todos albergamos. Los monjes son antorcha siempre encendida irradiando sabiduría, luz, paz y profecía.

El día 13 de mayo de 2026 Francisco Javier Limia Gardón impartía en el Centro Cultural de Cea una conferencia titulada “El monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela”. La tarde-noche del 18 de julio se llenó de magia el monasterio con el “Concierto a la luz de las velas”. El día 26 de julio el gaiteiro Carlos Núñez conmemoró en el monasterio el 30 aniversario de su disco “A irmandade das estrelas”, con su gira “Lugares Máxicos 2026”. El monasterio de Oseira es un lugar mágico para escuchar una conferencia y un concierto, y para oír la música que resuena todos los días en nuestro interior. En tiempos de excesivos decibelios, el monasterio de Oseira nos invita a escuchar con calma y sosiego.

Amigas y amigos, el día 20 de agosto celebramos san Bernardo de Claraval, el abad que fundó en 1115 la abadía de Claraval, en Francia, origen de todos los monasterios cistercienses del mundo, también el de Oseira. Los monasterios son hoy espacios de sanación y revitalización. Y pronto, el día 26, en las casas de las Hermanitas percibirán que en esos domicilios se envejece mejor. En sus viviendas encontramos “El mapa de nuestros anhelos”.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)