Educación para la solidaridad
Chegada do tren ao Ribeiriño
En 1881 chegou por primeira vez o tren ao Ribeiriño procedente de Vigo. Feito transcentental na historia social e económica do barrio da Ponte de Canedo e por extensión a cidade de Ourense.
Pois ben, non hai nada que faga referencia a este feito tan importante e non estaría nada mal que as autoridades pertinentes fixeran un concurso de ideas para dotar dunha escultura que amosara a relevancia deste acontecemento.
Alfonso González Vázquez (Ourense)
