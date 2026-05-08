Chegada do tren ao Ribeiriño

Publicado: 09 may 2026 - 00:40
Cartas al director en La Región.

En 1881 chegou por primeira vez o tren ao Ribeiriño procedente de Vigo. Feito transcentental na historia social e económica do barrio da Ponte de Canedo e por extensión a cidade de Ourense.

Pois ben, non hai nada que faga referencia a este feito tan importante e non estaría nada mal que as autoridades pertinentes fixeran un concurso de ideas para dotar dunha escultura que amosara a relevancia deste acontecemento.

Alfonso González Vázquez (Ourense)

