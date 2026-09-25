Ciencia y experiencia de la música
Ciencia y experiencia de la música
Sin la música, la vida cotidiana sería, para muchas personas, menos llevadera. En momentos de zozobra, cansancio o agitación, escuchar una melodía que nos agrade puede ayudarnos a serenarnos, recuperar el ánimo y afrontar las dificultades con mayor equilibrio. La música no constituye únicamente una forma de entretenimiento: también puede contribuir a nuestro bienestar emocional.
La música también estimula la imaginación y puede acompañar muchos momentos de nuestra vida
Cada persona encuentra alivio en estilos diferentes. Mientras algunos prefieren melodías suaves y armoniosas para relajarse, otros eligen ritmos intensos o sonidos estridentes que les ayudan a liberar tensión y a levantar el ánimo. No existen, por tanto, gustos musicales superiores a otros; lo importante es la respuesta que cada composición provoca en quien la escucha.
La música también estimula la imaginación y puede acompañar muchos momentos de nuestra vida: el trabajo, el estudio, el ejercicio o el descanso. Gracias a los dispositivos electrónicos, especialmente al teléfono móvil, tenemos la posibilidad de acceder fácilmente a canciones, conciertos, podcasts y otros sonidos distintos del ruido urbano. En una sociedad marcada por las prisas y las preocupaciones, conviene valorar el poder de la música como fuente de compañía, evasión y equilibrio. Escucharla con atención no resolverá todos nuestros problemas, pero sí puede hacer que algunos momentos resulten más soportables y que nuestro ánimo encuentre, aunque sea por unos minutos, un espacio de calma.
Pedro Marín Usón
(Zaragoza)
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