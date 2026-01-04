Cosas de un inconfortable anciano

“Árbol que crece doblado, jamás su tronco endereza” — (Refrán popular)

A pocas horas de arrancar la última hoja del calendario del año pasado, ganas me entraron de intentar analizar qué he hecho de positivo en el transcurso del año que se fue. Rasguño la memoria y nada nuevo encuentro. Tan pesada es la carga de los años vividos, que sepultan todo atisbo de mutación plausible. Sigo interpretando socialmente el mismo papel en el que he crecido: el de celebérrimo pendejo.

Siempre ideando para dar forma a la palabra pública, y acabo creando tantas y tantas pendejadas, que gracias a la profesionalidad de la redacción del periódico muchas de ellas no salen a la luz por respeto a los lectores, y a la misma prensa.

A días antes del comienzo del nacimiento del año esperado, se recrudecen los recuerdos de un pasado enero en que se me dio por muerto tras sufrir dos shocks hipovolémicos en el transcurso de un breve periodo. Pude resucitar merced a las ingentes transfusiones de sangre. Eternamente estaré agradecido a quienes voluntariamente donan su propia sangre. Donaciones que salvan muchas vidas.

Al recordar aquellos tragos amargos que me tocaron vivir, traigo a colación, como releo (“La desbandá y otros escritos”) la labor humanitaria llevada a cabo por el médico canadiense Norman Bethune durante la Guerra Civil española. Un pionero de las transfusiones sanguíneas móviles. Llevar bolsas de sangre a los frentes de guerra en una camioneta para transfusiones necesarias. Repetiría su labor durante la Segunda Guerra China-Japonesa. En China se le honra como un venerado héroe.

Héroes son, también, aquellos lectores que se aventuran adentrarse en todo cuanto escribo. Con ellos en deuda me encuentro. Me place, por ello, al igual que a la redacción del periódico, desearles un feliz y prospero Año 2026. Y que nos depare el nuevo calendario una paz duradera en cada hogar de este planeta inmerso en la belicosidad sobrevenida por espurios intereses geopolíticos.

Abelardo Lorenzo (Ourense)