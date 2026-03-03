Sufrimiento iraní

Mientras escribo estas líneas, Estados Unidos e Israel bombardean Teherán y otras ciudades iraníes en una operación que sus dirigentes describen como “masiva y continua”. Los ataques comienzan en pleno inicio de la semana laboral, con miles de personas en sus puestos de trabajo y niños en las escuelas, lo que hace inevitable que la población civil pague el precio más alto.

Lo trágico es que estas bombas caen sobre una sociedad exhausta, que arrastra meses de represión feroz por parte de su propio régimen. Miles de iraníes han sido asesinados, encarcelados o silenciados por exigir libertades básicas. Ese pueblo, que se ha enfrentado con enorme coste a los ayatolás, se ve ahora castigado también desde el aire por quienes dicen frenar una amenaza.

Se repite la narrativa de “ataques preventivos para proteger la seguridad internacional”, pero en la práctica se normaliza el castigo colectivo: arrasar infraestructuras, sembrar terror en barrios enteros y reducir a estadística a las víctimas civiles.

Europa, tan rápida en invocar los derechos humanos, no puede seguir oscilando entre la tibieza ante la brutalidad del régimen iraní y el silencio ante las guerras por procura. Si de verdad nos preocupa la seguridad, empecemos por defender la de quienes hoy sobreviven entre la represión interior y las sirenas de los bombardeos.

¿Habrá represalias del bloque Rusia, China, Corea del Norte? ¿Es el comienzo de la esperada III Guerra Mundial?

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)