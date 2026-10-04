El deber de la ejemplaridadc

Se exige a los representantes de los ciudadanos que expresen sus aspiraciones. En el actual sistema se ha centralizado preferentemente en el aspecto económico. También la izquierda se ha visto ganada por esta opinión. Sin embargo, en la práctica política, al mismo tiempo que se crea un capital económico se crea también un capital social. El capital social es una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutua familiaridad y reconocimiento.

Los políticos crean un capital social con sus actitudes y prácticas políticas. No solo por lo que dicen sino también por cómo lo dicen. El tipo de influencias políticas a la que aspiran los políticos es, fundamentalmente, la estructuración de la opinión pública de sus audiencias. Para quienes pretenden ocupar posiciones de liderazgo político en las democracias liberales, son tan importantes los recursos materiales como los recursos simbólicos, la información, la cultura, la religión, que proporciona la capacidad de explicar la realidad social. Tales recursos simbólicos de poder impregnan todos los campos sociales, la realidad, en tanto que la dominación se halla también en lo simbólico.

Algunos políticos en la actualidad no valoran suficientemente el capital social que crean con sus actitudes. Se dedican fundamentalmente a deformar y destruir el mensaje de los “otros” pero no construyen con la dedicación requerida el capital social.

Siguiendo este razonamiento, la acumulación de visibilidad en redes sociales (capital) podría resultar deseable para los políticos si la asocian a la esperanza de convertirla en influencia política, o sea, la capacidad para estructurar la opinión de sus seguidores a través de la publicación de logros en la vida política.

Moncho Ramos Requejo (Maceda)