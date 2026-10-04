Apoyemos las ideas constructivas

De sobresaliente, la colaboración de Chicho Outeiriño en La Región del 26 de septiembre sobre la conveniencia de una federación ibérica. Esta idea debería tener continuidad o, al menos, ser estudiada y planteada en los foros pertinentes, por parte de aquellos con capacidad de convocatoria, que tienen la posibilidad, a través de sus respectivas organizaciones, de iniciar un debate y, en definitiva, no interrumpir esta reflexión que debería tener futuro. Ya en la primera mitad del siglo pasado surgió la FAI, planteando esta idea, aunque con tintes anarquistas.

De la misma forma ocurre con la elaboración de un nuevo mapa municipal, comprendido y apoyado por distintas personalidades de diferentes sectores, que se adapte a los nuevos tiempos, dado que el actual está caducado después de casi dos siglos de andadura y tímidas reformas muy localizadas.

Este tipo de iniciativas, al igual que otras que puedan ir surgiendo, deberían ser tenidas en cuenta y ser dinamizadas por aquellos que tienen capacidad y organización política, asumiendo que no sólo ellos pueden tener ideas o pensar.

Felicitamos al autor del proyecto citado y animamos a personas de la cultura, grupos sociales y políticos, que se impliquen para que este tipo de iniciativas no fenezcan en un recuadro periodístico.

Francisco Domínguez (Ourense)