Se habla con frecuencia del uso, y a veces del abuso, del móvil como instrumento para múltiples tareas. Sin embargo, la realidad más visible es otra: vivimos rodeados de pantallas.

Las encontramos en los hospitales, en las estaciones, en el transporte público, en numerosos servicios de la Administración, en empresas privadas y, sobre todo, en el aumento de cámaras en vías públicas y entornos privados. Esta presencia constante influye, sin duda, en el desarrollo del ser humano.

El entorno moldea a las personas. No en vano, lo que en otros tiempos se consideraba progreso -como la mecanización del trabajo- hoy genera ansiedad por su ritmo inhumano, igual que ocurrió con el tabaco.

La cuestión de fondo es saber mantener el equilibrio entre el contacto humano de ayer y el presente digital. El avance tecnológico nos ha llevado a escenarios que la cultura tradicional jamás pudo prever. Muchas tensiones sociales actuales nacen de esa transformación acelerada, que no siempre respeta los ritmos de la experiencia humana. ¿Estamos adaptando la tecnología a nosotros… o al revés?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)