Don Bosco aplaude en Ourense
Amigos y amigas:
Cuando me sobran años y revistas, y me falta tiempo y maestría, felicitamos al maestro escultor Xosé Cid, al alcalde de O Pereiro de Aguiar, Luis Menor, y a todos los vecinos de A Ribeira Sacra, porque desde el día 2 de este año nos dan la bienvenida a su territorio con la majestuosa escultura de san Martiño Dumiense. Y Don Bosco aplaude a san Martiño y a los promotores de la escultura.
La estantería de la habitación de Don Bosco exclama en Turín: “¡Cuánto añoro la mirada de Don Bosco recorriendo mis anaqueles! Cada noche, cuando regresaba de haberse hecho pan y sonrisa para sus muchachos, venía hacia mí. Luego, sus ojos cansados comenzaban a leer folletos, revistas y libros sobre jóvenes necesitados de ayuda”. Durante este mes, también la estantería de la casa salesiana de Ourense, los locales del colegio salesiano y las salas de Amencer muestran folletos, revistas y libros sobre Don Bosco. Y él se recrea con esa iniciativa.
En la revista Boletín Salesiano de este mes (que encontramos en la iglesia de María Auxiliadora o en la portería del colegio) tenemos una amplia información de la obra de Don Bosco en España hoy. Nos informa sobre los salesianos y salesianas, sus escuelas, sus centros de formación profesional, centros juveniles, plataformas sociales, parroquias, centros de enseñanza superior, escuelas de tiempo libre, ONGs, librerías y publicaciones; y nos recuerda los grupos de la Familia Salesiana. Y Don Bosco aplaude esta página.
El día 3 aplaudió a los participantes en el Festival Boscomusic de Amencer, anunciado por La Región durante varias jornadas. Y a las ovaciones de Don Bosco se unieron las de los educadores de la obra de salesiana en Ourense y las de la Familia Salesiana de la capital, al enterarse de que lo recaudado se entregaba a “Proxecto Home de Galicia”.
Don Bosco aplaude el proyecto NaturezAula que realiza el colegio salesiano y que ha sido premiado en varias ocasiones. El profesor Quique Fernández coordina las actividades desde el año 2012, los profesores las realizan “con mimo, prudencia e ilusión” y los alumnos las valoran “muy positivamente”. “Nunca nada se queda encerrado en las paredes de las aulas o el corazón de los participantes”, que son todos los educadores y alumnos del colegio.
Amigos y amigas, los próximos días 28, 29 y 30 celebraremos un triduo en honor del “Santo de los Jóvenes” en la iglesia de María Auxiliadora de Ourense. La misa de las 19:00 horas del día 31 la presidirá nuestro señor obispo. Feliz mes de Don Bosco.
