Europa en el andén

Sentado en la terraza de un pequeño café, él escribía anotaciones para su próxima novela. Sin saber muy bien cómo ni por qué, levantó la vista y la vio.

Estaba con un grupo de personas que conversaban sin estridencias. Sus miradas se cruzaron, cargadas de preguntas invisibles: ¿de dónde has salido?, ¿por qué no te encontré antes?, ¿quiero conocerte? Ninguno de los dos dio el paso. Nadie rompió la distancia.

Ella se marchó, volviendo la vista hacia él. El novelista observó cómo aquel hilo silencioso se desvanecía. Ambos comprendieron, quizá demasiado tarde, que el tren de lo posible acababa de partir.

Algo parecido ocurre hoy en nuestra sociedad. Como en ese instante irrepetible, somos conscientes de que hay oportunidades que pasan ante nosotros sin que lleguemos a subirnos. La inteligencia artificial y la computación cuántica no son promesas lejanas, sino vectores que ya están redefiniendo la competitividad económica, la calidad democrática y el equilibrio internacional.

Europa no está ausente, pero sí rezagada, fragmentada y, en demasiadas ocasiones, dependiente. Mientras otros avanzan con decisión, aquí debatimos, regulamos y observamos cómo esos trenes ganan velocidad.

Sabemos que pueden traer prosperidad, autonomía y liderazgo. Y, sin embargo, seguimos en el andén, mirando cómo se alejan. La cuestión ya no es si pasarán más trenes, sino si estaremos dispuestos a subirnos a tiempo.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)