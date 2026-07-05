Si el lector hace memoria, creo poder asegurar que en algún momento de su vida habrá escuchado la siguiente afirmación: “El catolicismo y/o la Biblia son machistas”. Sin embargo, ¿Es esto cierto?

Por supuesto, las Sagradas Escrituras tienen declaraciones y comportamientos que hoy podrían ser tildados de machistas. No obstante, debería tenerse en cuenta que el Antiguo Testamento fue escrito hace más de tres mil años y el Nuevo Testamento dos mil, en un contexto espacial y temporal donde dichos comportamientos eran considerados normales. Aun así, invito al lector a leer historias como la de Rut y Noemí, ejemplo de lealtad y solidaridad; las de Ester y Judit, líderes que salvaron a su pueblo mostrando valentía y coraje; la de Mical o Abigaíl, sin las cuales tal vez el rey David no hubiera llegado a reinar; la de Débora, mujer profetisa y jueza. O las del Nuevo Testamento; como la de María de Nazaret, que se convirtió en la madre del hijo de Dios; la de cómo Jesús permitió a las mujeres acercarse a escuchar la Palabra cuando los demás no se lo permitían; cómo ni juzgó ni dejó juzgar a la mujer adúltera y tuvo compasión de ella; cómo escogió a las mujeres cuando su palabra no tenía valor para ser testigos de su Resurrección.

Si uno busca y se interesa, encontrará en la Biblia historias de grandes mujeres que fueron solidarias, valientes, leales, inteligentes y escuchadas por Jesús y no solo la versión populista y demagógica de que la religión católica es machista.

Andrea Arauna González (Ourense)