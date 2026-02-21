¿Qué es la felicidad?

Es el santo grial del género humano. Todos la buscamos, la deseamos, pero por caminos diversos. Algunos persiguen dinero y riqueza, otros fama y notoriedad, unos pocos el poder como forma de vida. La gran mayoría, sin embargo, nos conformamos con pequeños instantes y momentos placenteros. Un buen libro, música que emociona, manos unidas con nuestra pareja, roces y caricias, abrazos, miradas llenas de amor y comprensión. Nada de ello figura en un manual: el ser humano la ha buscado a lo largo de la historia sin receta fija.

Hoy, para muchos, el móvil y las redes sociales parecen ser la llave a esos instantes. Pero nos sumergen en una burbuja tecnológica, al margen de los contactos reales. Las redes del pasado, con sus pros y contras, al menos fomentaban ayuda y colaboración entre amigos y familiares, algo difícil de replicar ahora.

Sumergidos en esa burbuja individual, hacemos inviable la unión de fuerzas para derribar los muros de los problemas sociales. No sabemos por qué ha pasado, pero la deriva actual nos arrastra hacia un mundo como pollo sin cabeza.

Tal vez seguimos sin entender que la tecnología es un colaborador, nunca un sustituto de las relaciones humanas.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)