Peinar canas ya no es solo cuestión de edad, sino de sector económico: la silver economy, o economía plateada, es el negocio de las canas en acción. Lucir ese brillo metálico mueve el consumo en salud, ocio, turismo y tecnología, convirtiendo a los “canosos” en motor de futuro.

Las arrugas y las canas no avisan “fin de fiesta”, sino que marcan a un colectivo con experiencia, tiempo y poder adquisitivo que genera empleo y oportunidades. Más que jubilados, este color gris emprende en bises, con proyectos, ideas e ilusiones que esta economía empieza a valorar.

Deberíamos dejar de ver las pensiones como “peso” y celebrar el “peso” de las canas en el PIB: cada mechón blanco es un activo que transforma el envejecimiento en negocio rentable. Así, peinarlas no esconde juventud perdida, sino un presente vivo que genera vida… y economía con humor plateado.

En tiempos de falta de natalidad, “peinar canas” se convierte en algo fundamental para la sociedad. La clase política lo sabe muy bien. Además, recientemente se está estableciendo que las canas podrían ser una defensa contra el cáncer. ¿Será verdad?

Pedro Marín Usón (Zaragoza )