Felicidades, Xunqueira. Enhorabuena, Allariz

Amigos y amigas:

El día 20 de este marzo, el presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda, inauguraba en Xunqueira de Ambía la Residencia de Mayores Maruja Puga. En su actuación decía: “A la gente hay que cuidarla, desde que nace hasta el fin de sus días”. Y nosotros sabemos que el anciano se ha despedido de sus piernas fuertes, que le permitían correr, bailar, pedalear; y se refugia en su mente fuerte y en su Residencia, que le permiten rezar, conversar, leer, escribir y soñar.

El nuevo centro de Xunqueira es fruto de la suma de esfuerzos entre administraciones. Este esfuerzo permitió transformar un proyecto en un servicio real para medio centenar de personas mayores. Y creó unos 30 puestos de trabajo, que fijarán población e impulsarán la economía del concello. Leía no hace mucho que la provincia de Ourense suma 3.800 dependientes que son atendidos en sus casas. Son personas que mayoritariamente residen en el rural. La atención recae en 13.000 cuidadores informales que no reciben ninguna remuneración.

León XIV dice que abrazar a un anciano nos ayuda a comprender que la historia no se agota en el presente, sino que se abre paso hacia el futuro. La fragilidad de los ancianos necesita del vigor de los jóvenes. Cada asociación está llamada a ser protagonista de la “revolución” de la gratitud y del cuidado. El físico del anciano está débil, pero nada puede impedirle amar, rezar, entregarse, ser para los otros señal luminosa de esperanza.

Todos los salesianos de Allariz y todos los salesianos que trabajamos en la hermosa villa, felicitamos al alaricano Alfredo Conde. La Asociación de Periodistas de Galicia acaba de concederle el XI Premio José Luis Alvite, premio que incrementa el arca de galardones al prolífico escritor. Don Alfredo, desde que era niño en Allariz, conoce a la familia de Don Bosco y esta le admira como novelista, poeta y articulista. Y le felicita, también como persona.

Amigos y amigas, durante muchos años viví en Allariz y durante trece conviví en el concello de Xunqueira; y no he perdido la melodía de lo que allí oí y aprendí. Acaba de renacer con fuerza la primavera. Que las personas mayores de Xunqueira encuentren un sutil movimiento de sonrisas en la residencia Maruja Puga. Que rebrote con brío la hermosura literaria del artista alaricano y la belleza monumental de la villa que le vio nacer.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)