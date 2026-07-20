Fusiones municipales

No podemos menos que congratularnos con la lectura de la publicación de La Región del día 17, abordando la posible fusión de los Concellos de Ribadavia y Carballeda de Avia.

Dos alcaldes de distinto signo, son capaces de ponerse de acuerdo, superando diferencias ideológicas y partidistas, buscando lo mejor para los habitantes de sus respectivos territorios. !Como tiene que ser!

“Sólo podemos atender nuestras obligaciones, con subvenciones”, según declaraciones de uno de ellos.

En este orden de cosas, queremos apelar a la memoria de los lectores de este diario, para recordarles que, gracias al interés mostrado por La Región, la cual nos ha publicado numerosas colaboraciones, a través de las que -con datos- mostrábamos la necesidad, la conveniencia y la oportunidad, de proceder a la fusión de concellos, reduciendo alcaldes y ediles, de manera drástica, lo que se traduciría en un importante ahorro, sin merma de servicios y con mejores prestaciones sociales.

Para ello apelamos al sentido común y a la Ley de Régimen Local, ambos permiten que este proyecto/estudio se lleve a cabo, debiendo ser Ourense el adalid de este cambio a nivel estatal.

Acudiendo a la hemeroteca, hicimos nuestra aportación sobre este tema el 19/01/19, continuando de forma periódica con múltiples colaboraciones y datos comparativos, tanto a nivel nacional como internacional, concluyendo el 26/03/26, con la organización administrativa de los Concellos resultantes.

Después de esta primera piedra, vendrá una continuidad para terminar con una reforma de un nuevo y eficaz mapa municipal.

Una vez más apelamos a los gestores elegidos por el pueblo, para que sean valientes y dediquen su tiempo e inteligencia en beneficio de los ciudadanos, en vez de utilizar artimañas para continuar en un trabajo para el que no fueron formados.

Reiteramos nuestro agradecimiento a La Región por posibilitarnos trasladar a la ciudadanía este proyecto ambicioso que, con el tiempo, será una realidad.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)