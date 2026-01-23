La gestión del tráfico en Ourense: una ausencia inexplicable

Como ciudadano de Ourense quiero expresar mi profundo malestar por la pésima gestión del tráfico que estamos sufriendo en la ciudad en los últimos días. La movilización de agricultores y ganaderos en la N-120 -reivindicaciones a las que, dicho sea de paso, me sumo- ha provocado el corte de una arteria fundamental para la circulación urbana y periurbana.

La N-120 no solo permite el paso del tráfico pesado evitando zonas residenciales más concurridas, sino que también es una vía clave para la comunicación entre distintos barrios de la ciudad. Su cierre, unido a la lluvia y a los horarios punta de primera hora de la mañana, mediodía y última hora de la tarde (coincidiendo con los desplazamientos laborales y escolares), ha convertido el tráfico en algo sencillamente intransitable. Los tiempos de desplazamiento se han llegado a triplicar o incluso cuadruplicar, con atascos constantes y una sensación general de caos.

Lo que resulta realmente incomprensible es que, tras varios días en esta situación, no haya ni un solo agente de la Policía Local regulando el tráfico, ni siquiera de forma preventiva o para intervenir en caso de necesidad y garantizar la seguridad vial de la población. No hablamos de una situación puntual o inesperada, sino de un problema prolongado y perfectamente previsible.

Ante esta ausencia surgen preguntas legítimas:

¿Está la Policía Local de Ourense sufriendo un problema de falta de personal?

¿Hay demasiadas bajas?

¿Existe una deficiente coordinación interna?

¿Falta mando, planificación o voluntad de gestión?

Desde hace más de diez años resulta casi imposible ver a un agente regulando el tráfico, silbato en mano, como era habitual antaño. Y no parece algo normal cuando en otras ciudades, incluso más pequeñas, esta presencia policial sigue siendo frecuente y eficaz.

Los ciudadanos pagamos nuestros impuestos para contar con servicios públicos que estén a la altura de sus responsabilidades. Una ciudad no puede permitirse una policía ausente en momentos críticos. Quien no esté dispuesto a asumir esas funciones debería dar un paso a un lado y permitir que otros lo hagan.

Ourense merece una gestión del tráfico profesional, visible y eficaz. Lo que está ocurriendo estos días no es una anécdota: es el reflejo de un problema más profundo que exige explicaciones y soluciones inmediatas.

Andrés Gómez (Ourense)