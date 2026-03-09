Trump y Netanyahu defensores de los Derechos Humanos

“Antes del Derecho Internacional están los derechos humanos”

(Núñez Feijóo).

Yo creía que una de las protecciones que contemplan las normas conformadoras del Derecho Internacional estarían los Derechos Humanos. Pero, al parecer, no. Por lo tanto, allí donde se violen tales derechos, es deber de cualquier Estado de declararle la guerra al país opresor, sin importancia de las vidas humanas abatidas, tanto militares como civiles de dicho país. Es el precio a pagar por la liberación del yugo torturador.

Sabido es que en Irán rige una teocracia, que en su día el G4 (EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido) hartos de la monarquía corrupta y autócrata de la dinastía Pahlevi, y antes que el comunismo, en plena Guerra Fría, llegase a desplazarla, debido a la alta contestación popular, decidieron el regreso del ayatolah Jomeini, exiliado en París. Se inicia, entonces, un régimen teocrático, que impone las normas estrictas de la sharia islámica.

A falta de libertad democrática, la caprichosa Naturaleza le dotó a Irán ser la tercera en poseer unas reservas de petróleo que la equiparan en el puesto tercero del ranking mundial, así como que ocupa el puesto cuatro dentro de la OPEP como productor del mismo. El mayor consumidor de ese petróleo es China. Este gigante asiático es el mayor competidor en el mercado mundial que rompe la otrora hegemonía económica estadounidense. A ver, pues, cómo se las apaña China, si se le cierra el grifo del petróleo iraní, si llega a controlarlo el Tío Sam, el justiciero de las causas justas en donde allí sea necesaria su intervención.

Por otra parte, tanto EEUU como Europa apadrinaron la creación del Estado de Israel en tierras palestinas. Israel se siente incómodo por la proximidad geográfica de Irán, por poseer éste reservas de uranio enriquecido, que podría usarse para armamento nuclear. Una bomba de ese calibre, y adiós que te fuiste Netanyahu y compañía. Fuera tal aviesa pensada disquisición, a Netanyahu y Trump lo que les preocupa es la violación de los derechos humanos del pueblo iraní.

A quienes les preocupan los derechos humanos, que viola el régimen opresor de los ayatolas iraníes, en viendo de que el gobierno de su país se niega militarmente a guerrear en Irán, pueden alistarse como voluntarios en las fuerzas combinadas de EEUU e Israel. ¿De España quiénes irían? De momento, quietos, no vaya a ser que tampoco en Irán se encuentren armas de destrucción masiva, y sí algún que otro ayatolah medio zombi entre escombros.

Abelardo Lorenzo (Ourense)