El 3 de julio celebramos el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con un objetivo claro: reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable.

Las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales para el medio ambiente.

Algunos países, como Francia e Italia, ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo.

Otros países como Reino Unido, Portugal y Suecia han optado por aplicar impuestos sobre el uso de las bolsas, y en otros países como Finlandia o Alemania los establecimientos han llegado a acuerdos voluntarios.

¿Porqué son tan dañinas?

Tu implicación es fundamental, igual que la de todos/as

Las bolsas de plástico tardan más de 500 años en descomponerse. Se estima que cada persona gasta una media de unas 230 bolsas de plástico al año, lo que representa más de 500 billones de bolsas de plástico en el mundo. Al no ser reciclables, las bolsas quedan en el planeta perjudicando a todos los que aquí vivimos, todos los seres vivos del planeta

¿Y qué podemos hacer?

Tu implicación es fundamental, igual que la de todos/as. Para ello te damos algunas ideas que te pueden servir a la hora de terminar con las bolsas de un solo uso. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad de bolsas de plástico que consumimos cuando vamos a la compra. Piensa que esta es solo una opción para transportar las compras y que hay alternativas mucho más limpias y respetuosas con el planeta.

Bolsas de cartón, papel o tela son una excelente opción.

Gonzalo Sánchez

(Ourense)