La cultura de la innovación

El progreso de una sociedad viene determinado por su capacidad para innovar. La innovación, en contra de lo que habitualmente se creía, no se produce -al menos solamente- en la empresa, sino en la educación que se imparte en todo los niveles. Una empresa puede tener brillantes iniciativas, pero esos proyectos no se podrán llevar a cabo si no hay una cultura de la innovación.

La innovación es la fuente de progreso. Hacer algo nuevo, los “inventos”, o las mismas cosas de otra forma, es la esencia del progreso. Sin innovación no hay prosperidad colectiva. Pero hay un equívoco acerca de las fuentes de innovación. Algunos sostienen que se produce exclusivamente en el mundo de la empresa. Nada más equivocado. La innovación requiere una actitud colectiva. Sucede que ese equívoco se usa para legitimar que se retribuya mejor a los directivos y a los accionistas que al resto de personas que participan en el proceso de generación de riqueza. Una sociedad que no sabe reconocer y promover los proyectos de innovación en la educación y que no trata y retribuye adecuadamente a sus educadores es una sociedad condenada al suicidio.

Las sociedades llamadas “progresistas” se caracterizan por su capacidad para innovar constantemente el proceso educativo. No se trata solamente de repetir de forma mecánica los logros de conocimientos nuevo, sino de crear una mentalidad innovadora capaz de suscitar nueva sensibilidad ante las necesidades sociales

Para algunos autores, la injusticia no estriba solamente en el reparto desigual de la riqueza sino también en la falta de sensibilidad para crear innovación en el proceso educativo, en el embotamiento de la sensibilidad para percibir los valores del progreso reales, no solo de los individuos sino de la sociedad en su conjunto. Quizá la mayor injusticia que se pude ofrecer a la juventud es la de taponar la diversas posibilidades que se abren en el horizonte de una sociedad innovadora. La mayor injusticia es la negación de las posibilidades creativas del otro. La justicia no es una acción, sino un estado de innovación para que cada cual pueda construir su futuro.

Para que la educación sea importante, los educadores han de ser importantes. La educación es importante porque es el lugar donde se crea la autodeterminación de las personas de su capacidad de llegar a ser lo que cada uno tiene motivos para desear ser. Otorga sentido de dignidad, ciudadanía y capacidad para participar de forma plena en la sociedad. La educación innovadora nos motiva para innovar. El Circulo de Economía de Cataluña desde hace años ha creado un Premio a la Innovación en la Escuela.

Moncho Ramos Requejo

(Maceda)