Vivir para aparentar

Hoy, valores como la sencillez, la sinceridad o la humildad parecen, en muchos casos, relegados a un segundo plano. En su lugar, la ostentación, el poder, la ambición económica sin límites y la búsqueda de una imagen casi perfecta dominan el escenario de una sociedad cada vez más acelerada.

La imitación de figuras mediáticas, desde celebridades hasta influencers, influye en millones de personas. La exhibición del poder adquisitivo a través de mansiones, coches de lujo, yates o aviones privados transmite un mensaje implícito: el éxito se mide por lo que se posee. Esta dinámica refuerza una brecha simbólica entre quienes tienen mucho y quienes apenas disponen de lo básico.

Al mismo tiempo, parece que para algunos grandes patrimonios nunca es suficiente. La acumulación constante se convierte en un fin en sí mismo, sin que exista un límite claro que invite a pensar en una redistribución más equitativa de la riqueza.

Sin embargo, la historia ofrece ejemplos distintos. Tras el final de la II Guerra Mundial, muchas sociedades demostraron que, incluso en medio de la devastación, el esfuerzo colectivo y la cooperación podían reconstruir países enteros. El principio de que la unión hace la fuerza no era solo un lema, sino una necesidad compartida.

Hoy, en cambio, el individualismo marca buena parte de las relaciones sociales. Este cambio de enfoque, unido a cierta falta de conciencia colectiva, podría tener consecuencias que aún no alcanzamos a medir del todo. Recuperar, aunque sea parcialmente, aquellos valores que hicieron posible superar momentos mucho más difíciles no es solo un ejercicio de memoria, sino también una forma de prevenir un futuro más incierto.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)