Vivimos inmersos en una guerra mundial silenciosa, distinta a las tradicionales de armas, muertes y destrucción física. Esta se libra en el terreno del paro juvenil rampante y el colapso de la natalidad, que erosionan las bases de nuestras sociedades. En España, la tasa de desempleo entre menores de 25 años supera el 23,5%, casi el doble de la media europea del 14-15%, dejando a generaciones enteras sin perspectivas de futuro estable. Esta precariedad laboral ahuyenta la formación de familias, con solo 155.635 nacimientos en el primer semestre de 2025, cifras en mínimos históricos y superadas por las defunciones.

La segunda mitad del siglo pasado, con su auge económico sostenido y tasas de natalidad elevadas, resultó un mero espejismo frente a la cruda realidad actual. Aquel período de prosperidad demográfica y crecimiento se desmorona ahora ante el estancamiento poblacional y la inestabilidad laboral estructural, que impiden replicar aquel modelo.

China publica sus datos de 2025 como aviso global: paro juvenil por encima del 15% pese a crecimiento económico, unido a solo 7,92 millones de nacimientos (-17% vs 2024), tasa de 5,63 por mil habitantes, mínimo desde 1949 y cuarto año de declive poblacional. Con 3,39 millones de habitantes menos en un país de 1.400 millones, evidencia el fracaso de incentivos de fomento de la natalidad ante presiones económicas similares a las europeas.

El calentamiento global acelera el deshielo polar, poniendo en jaque nuestro modelo de vida. El hielo ártico registró en 2025 su máximo anual más bajo: 14,33 millones de km2, 1,31 millones menos que la media. En Antártida, proyecciones alertan de inundaciones costeras para mil millones de personas hacia 2060; entre ellos la costa mediterránea.

Mientras en foros como el de Davos, el diálogo que se espera ¿abordarán estas nuevas armas de destrucción?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)