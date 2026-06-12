Homenaje a doña Gloria Abadín Pumar

Doy gracias a este periódico por dejarme expresar los sentimientos que afloran al sentir personas tan queridas de esta tierra, Galicia, que sanan el alma con su legado, ejemplo de vidas al servicio del trabajo, con juventud y cuatro niñas, en otras culturas para mejorar de vida. Años trabajando con sacrificio y lucha al mismo tiempo. Agradecer al país que te recoge haciendo camino al andar como peregrinos, con morriña. Matriarcado gallego, conocido de nuestra tierra, acompañada por su marido, con el norte puesto en Cristo. Así los años pasan en paz y vida.

Paso el día llena de recuerdos, emocionada, dando gracias por las vivencias de haber conocido a Gloria y a sus hijas, gentes maravillosas, con el ejemplo acentuando de valores tan escasos en estos tiempos. Gentes de bien, enseñanza de una generación de valientes, abnegados, seguros, superando los muchos inconvenientes que nos da el vivir.

Todo un privilegio, muy tranquila con el deber cumplido con el viaje a misa a San Pedro de Peixos, lleno de vegetación. Mil olores y colores que la natura en la retina nos regala en este bosque que es Galicia. Hasta pronto querida.

Pilar Quinta Blanco

(Esgos)