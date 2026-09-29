Invasiones a la moderna

Se está observando cómo el modus operandi para provocar una invasión ha cambiado rotundamente, maquillándose como salvador de una crisis interna de la víctima, provocada por el propio invasor.

Si en tiempos pasados se conquistaban territorios con desembarcos, aviación, bombas, soldados... ahora se utiliza, de forma sibilina, perfectamente estudiada, la guerra de desgaste interno generando descontento en la población por la escasez de lo básico para el desarrollo de una sociedad, provocando de esta manera un conflicto interno que necesite un salvador, que se convertirá en okupa del susodicho país “fracasado”.

No se duda en generar campañas mediáticas permanentes, en bloqueos económicos, sanciones a terceros, aranceles y todo lo necesario que provoque escasez y miseria, generando así conflictos internos que precisen de la intervención de un salvador.

Un codicioso y egocéntrico presidente aislado en su propio país por la prensa, bajando de popularidad, precisa ofrecer a sus electores un escenario de triunfos internacionales

Este es el escenario de una paciente y posible ocupación de Cuba, que ya dura 67 años, por parte de un país que aspira a ser hegemónico en el panorama mundial.

Palestina, Irán, Venezuela, Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú y otros, de los que se pueda adueñar de sus recursos. Un codicioso y egocéntrico presidente aislado en su propio país por la prensa, bajando de popularidad, precisa ofrecer a sus electores un escenario de triunfos internacionales para que su país controle el petróleo, tierras raras, zonas de paso geoestratégico, como los situados en estrechos como el de Ormuz, Bab al-Mandeb, que pueda establecer resorts en Palestina y, por qué no, en la joya del Caribe o bases en Groenlandia.

Mientras esto ocurre, el resto de países asiste pasivamente sin analizar las consecuencias, esperando a ver quién gana el pulso, si China, Rusia o EEUU , en vez de participar activamente en un bloqueo al bloqueador, abusador de aranceles, que se cree dueño y señor del mundo.

Si esto no se para, pagaremos las consecuencias. De momento ya las estamos sufriendo, pero sólo puede ser el comienzo de una crisis de mayor calado provocada por alguien que quiere dominar el planeta y el espacio.

Francisco Domínguez Martínez

(Ourense)