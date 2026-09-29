Hay ríos enterrados en vida. Ríos bajo autopistas y calles recién asfaltadas. Hay ríos bajo polígonos y avenidas. Ríos bajo edificios de acero con ventanas amarillas. Ríos bajo ciudades pujantes. Ríos bajo fábricas de galletas y áreas industriales. Ríos bajo centros comerciales y zonas residenciales. Hay ríos que nunca salen a la luz.

El Fleet es un río que corre encapsulado bajo Londres. Nadie lo ha visto. Desemboca en el Támesis. El río Senne discurre bajo las calles de Bruselas. Mudo en todo su curso. El Brieve es un río de París que nadie conoce. Canalizado. Anónimo. El Tank Stream recorre el subsuelo de Sidney. No es un reclamo de la ciudad.

El Paraixal es un río en Teis, Vigo. Su curso va entre casas, patios y fábricas. Soterrado. Desemboca en un gran tubo de cemento en la playa de Ríos. Su agua contaminada se vierte en la playa. Y la playa se contamina. Nadie analiza el estado del río. Nadie sabe quién vuelve oscura el agua del Paraixal. Es un río enjaulado. Enterrado en vida.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)