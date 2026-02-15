Japón despierta

Durante años hemos hablado de Japón como de un gigante exhausto, atrapado entre la deflación y el envejecimiento. Sin embargo, los últimos meses apuntan a un cambio de época: la economía crece con más vigor, los salarios suben y el país ha recuperado el pulso reformista. Ese renacer económico tiene ahora un correlato político: la histórica elección y consagración electoral de Sanae Takaichi, primera ministra y primera mujer en liderar el país.

Su llegada al poder en 2025 ya fue un símbolo de ruptura con inercias profundamente masculinas y conservadoras. Pero ha sido la reciente victoria contundente de su partido en las legislativas de febrero de 2026 la que convierte ese símbolo en un mandato político claro para consolidar la transformación. Un Japón que normaliza su política monetaria, que reindustrializa con tecnologías punteras y que, al mismo tiempo, respalda en las urnas a una líder que promete estabilidad y ambición estratégica, envía un mensaje nítido al mundo.

Europa haría bien en mirar menos a Japón como un laboratorio de crisis y más como un espejo incómodo de su propio futuro demográfico y productivo. Si el archipiélago ha sido capaz de enlazar recuperación económica y renovación política, quizá el verdadero renacer japonés consista en demostrar que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo. ¿Tomaremos nota en nuestro país? En Bruselas, con una mujer como presidenta, seguimos en un prolongado letargo.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)