Ingratitud palmaria

CARTAS AL DIRECTOR
Japón despierta
Últimamente estamos asistiendo a una obra de teatro en la que actúan algunos ex políticos relevantes, que les cuestan al Estado unos 200.000 euros anuales por unos pocos años al servicio de la comunidad. No obstante se atreven a decir que ese Estado no funciona. El mismo que cuando ellos eran los amos.
Ese Estado funciona perfectamente para ellos, siendo incapaces de renunciar a ninguno de los privilegios de los que disfrutan, de ese Estado, a cuenta de todos los ciudadanos.
Si en algo no funciona, en ese Estado, lo hace para quienes deben abandonar sus viviendas o para los que su salario no les permite terminar el mes y para tantos y tantos otros anónimos que, no por eso dejan de ser numerosos.
Esos personajes -antiguos amos- ya jubilados de la política activa y de los consejos de administración de grandes empresas, deberían enseñarnos algo bueno que no sepamos o, de lo contrario, dedicarse a disfrutar de la riqueza adquirida, -gracias a ese Estado que dicen que no funciona-, y disfrutar del hermoso país que les da cobijo y respeto, en vez de ganarse el desdeño y el ostracismo de aquellos que, en su momento, confiaron en su liderazgo.
¿Se acuerda de Filesa, los GAL, la OTAN, etc.?
Francisco Domínguez Martínez (Ourense)
