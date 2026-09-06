José Álvarez Veiga, nuevo director de Salesianos

Amigos y amigas:

Con el eco suave de Lupi Peña y la voz firme de José Álvarez, comenzaron a trabajar en el nuevo curso los educadores del colegio salesiano de Ourense. El pasado 12 de mayo, se le comunicaba al claustro de profesores que el superior provincial de los salesianos, después de haber consultado a todos y cada uno de los profesores, proponía como nuevo director general del centro al entonces administrador, José Álvarez. Un caluroso aplauso aprobó el nombramiento.

Lupi Peña nos dejó en buenas manos, en gran parte, esculpidas por él mismo, dijeron los profesores. A continuación se alegraron los padres y las madres y aplaudió el alumnado. Todos saben que José Álvarez posee una mente bien amueblada y un corazón muy salesiano. Os comunico algunos datos de su formación académica y profesional: Diplomado en Ciencias Empresariales, especialidad en Gestión Comercial y Marketing, por la Universidad de Vigo; Grado en Dirección y Creación de Empresas por la Universidad Europea de Madrid; Posgrado universitario en dirección de centros educativos por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia; Curso de dirección de centros educativos y función directiva, de Escuelas Salesianas de España, y actualmente realiza el doctorado en Economía por la Universidad de A Coruña. Ha hecho cursos de educación, acompañamiento y pedagogía salesiana en Ourense, Madrid y Turín. Acompañó al anterior director, durante once cursos, llevando con eficacia la gestión de la administración del colegio.

Estas son algunas de las funciones desempeñadas en centros educativos: formó parte del claustro del centro de Formación Profesional Caixanova de Ourense y, desde 2015, realizó las siguientes funciones en el colegio salesiano de Ourense: administrador, representante de la titularidad en el consejo escolar, miembro del equipo directivo y profesor de Economía. Los que mejor le conocen dicen que lo más valioso de Jose es “su corazón salesiano, su trato humano y su gran bondad”.

Amigos y amigas, José Álvarez va a seguir haciendo su trabajo con rigor, entrega, generosidad y cariño. De ello estamos seguros. Felicidades, pues, a los profesores y demás personal del colegio y a los alumnos y a sus padres, porque Lupi Peña nos ha dejado en buenas nuevas manos: en las manos de José Álvarez, como director; Cristina Sánchez, como administradora y Nuria Quintairos, como secretaria. ¡Y ya conocéis la valía de las manos de los cursos anteriores! Con este equipo educativo, esta es vuestra casa, de la que os escribiré en otras cartas.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)