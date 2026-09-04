Cuánto peor, mejor

Viendo el desarrollo de las manifestaciones pro-Ceuta, nos sentimos decepcionados al ver el rumbo que han tomado. En vez de mostrar apoyo a la sufridora población ceutí, se transformaron en unos actos antigobierno, con tintes partidistas, tratando de sacar rédito electoral, provocando el “cuanto peor, mejor”, increpando y dificultando el trabajo de periodistas, que hacen su trabajo para informar a toda la sociedad; en definitiva mostrando la peor cara del derecho a manifestarse.

Los organizadores se deberían sentir avergonzados del uso de este conflicto, que en vez de aportar soluciones para resolverlo, promueven y alimentan el racismo y el odio al diferente, siembran la desinformación y el bulo para confundir a la opinión pública, vociferando proclamas insultantes y ofensivas al contrario.

Nos enseñan su verdadero rostro, tratando de sacar tajada de una situación, desvirtuando el motivo de unas convocatorias, que deberían pedir solidaridad y soluciones, tales como la acogida de menores no acompañados, respetando el ordenamiento jurídico.

En definitiva, una vergüenza. Deberían revertir el término y gritar “cuanto mejor, mejor para todos”, junto con la inmensa mayoría de la población, que no acudió ni entendió el sentido de las movilizaciones.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)