Justicia igualitaria
Justicia igualitaria
No podemos evitar, en estos momentos, acordarnos de aquel mensaje solemne de la primera autoridad del Estado: “La justicia es igual para todos”.
No obstante, en el discurrir de la realidad jurídica, observamos, al igual que el 99% de los mortales de este país, cómo tal afirmación no se ajusta al término expresado por quien amparándose en la inmunidad del cargo, burla a la justicia y no pena por el fraude cometido.
Los ciudadanos, poco o nada duchos en leyes o en derecho, vemos cómo condenados a prisión son absueltos después de más de 20 años; cómo alguien después de sufrir un calvario judicial de dos décadas, es declarado inocente; cómo algún delincuente confeso se pasea por la calle con altivez; cómo en poco tiempo se dicta sentencia de 24 años de prisión por corrupto, aprovechando su cargo ministerial, mientras que el corruptor sale indemne del mismo proceso, o cómo se humilla a la esposa del presidente con medidas cautelares, por el hecho de serlo. Nos damos cuenta de que aquel mensaje solemne sólo fue eso: un mensaje.
En definitiva, una vez más, la realidad supera los deseos.
Francisco Domínguez Martínez (Ourense)
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