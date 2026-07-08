Justicia igualitaria

No podemos evitar, en estos momentos, acordarnos de aquel mensaje solemne de la primera autoridad del Estado: “La justicia es igual para todos”.

No obstante, en el discurrir de la realidad jurídica, observamos, al igual que el 99% de los mortales de este país, cómo tal afirmación no se ajusta al término expresado por quien amparándose en la inmunidad del cargo, burla a la justicia y no pena por el fraude cometido.

Los ciudadanos, poco o nada duchos en leyes o en derecho, vemos cómo condenados a prisión son absueltos después de más de 20 años; cómo alguien después de sufrir un calvario judicial de dos décadas, es declarado inocente; cómo algún delincuente confeso se pasea por la calle con altivez; cómo en poco tiempo se dicta sentencia de 24 años de prisión por corrupto, aprovechando su cargo ministerial, mientras que el corruptor sale indemne del mismo proceso, o cómo se humilla a la esposa del presidente con medidas cautelares, por el hecho de serlo. Nos damos cuenta de que aquel mensaje solemne sólo fue eso: un mensaje.

En definitiva, una vez más, la realidad supera los deseos.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)