¿Cuántos muertos y tierra quemada para reaccionar?

En el pasado mes de junio España ha registrado 1.031 muertes atribuibles al calor, un 153% más que en el mismo mes de 2025 y el mayor registro para un junio desde que existen datos. No hablamos de una anomalía, sino de una tendencia: el calor mata cada verano y lo hace casi siempre entre los más vulnerables.

Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo, en lo esencial, la de siempre: notas de prensa, algún plan estival de “prevención” y recomendaciones genéricas para que bebamos agua y bajemos las persianas. Cuesta llamar “política pública” a un abordaje que asume año tras año centenares o miles de muertes evitables como un peaje inevitable del verano español.

La paradoja se hace todavía más evidente si miramos fuera. Grecia acaba de integrar en su sistema nacional de emergencias una constelación de nanosatélites con inteligencia artificial, dedicados específicamente a detectar incendios forestales en sus primeras fases. Es un ejemplo claro de que, en un clima extremo, la prevención se juega también en la inversión tecnológica, la anticipación y la protección civil de alto nivel.

En España, en cambio, repetimos cada año la misma liturgia de olas de calor, incendios desbocados y balances finales de daños, mientras se pospone una adaptación seria de nuestras ciudades, nuestro sistema sanitario y nuestro territorio a lo que ya es la nueva normalidad climática.

Cuando un país acumula en pocas semanas más de un millar de muertes por calor, la inacción deja de ser simple falta de previsión para convertirse en irresponsabilidad política. Las víctimas no son una estadística del verano mediterráneo, sino el reflejo de unas prioridades equivocadas. Que otros países miren al cielo con satélites mientras aquí seguimos mirando hacia otro lado debería bastar para cambiar el rumbo antes del próximo récord.

¿Reaccionarán alguna vez en el Parlamento o seguirán entretenidos en sus relevos de sillón?

Pedro Marín Usón (Zaragoza)