Línea de fuego

Avanzado el 2026, el mundo se enfrenta al mayor pico de conflictos armados desde la II Guerra Mundial, fácil decirlo, pero complicado asimilarlo. Conflictos iniciados por lucha de poder, querer controlar recursos muy importantes económicamente, desigualdades entre unos países y otros, sin olvidar el maldito extremismo. Todos ellos factores que han desencadenado esto y otros que pueden afianzar más el conflicto, desencadenando graves crisis humanitarias, violaciones de los derechos humanos, todo por lo que han luchado nuestros antecesores, buscar ese equilibrio para convivir en paz. Y no olvidemos los desplazamientos masivos de todas esas personas que huyen del horror, de la muerte buscando un futuro lejos de la guerra.

Es complicado, pero debemos aprender del horror que se ha vivido en los tiempos pasados

Parece que no hemos aprendido nada del dolor, sufrimiento, de los libros de historia y sin olvidar lo que vivimos en su momento. Entre tantos conflictos se ha derramado demasiada sangre en buena parte del mundo, por no tender puentes. Es complicado, pero debemos aprender del horror que se ha vivido en los tiempos pasados. Sin ir lejos, el conflicto de Ucrania, algo atípico en el corazón de Europa, a nuestros mayores les hace recordar los combates entre tanques, aviones, buques y soldados armados como en la II Guerra Mundial. Una guerra que lleva activa más de cuatro años y que persiste. Muchas son las bajas de militares y civiles. Sin olvidar las guerras que reclutan a niños para servir en primera línea. En estos momentos es difícil predecir cómo continuarán estas guerras y quiénes serán los ganadores y perdedores, como la guerra con Irán. Lo que si podemos tener bastante claro todos es que habrá una batalla retórica de las partes para cantar victoria. Cada nueva guerra no hace más que avivar el agravio histórico que alimenta, dando paso al siguiente y así en el tiempo... Esta amarga experiencia nos llega por radio, prensa, televisión o internet. Vemos la realidad ante nuestros ojos.

Como colofón, solo puedo decir que debemos aprender de la historia y no debemos jugar a la ruleta rusa con las vidas de tantos inocentes y no cometer los errores que tanto sufrimiento causaron en el pasado.

Alexia Rodríguez Pequeño

(Vigo)