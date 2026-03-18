Cuestiones que atañen a los vecin@s de Maceda

En primer lugar quiero agradecer a tod@s los vecinos de mi pueblo, Maceda, que se han acercado a darme la mano y felicitarme por dar visibilidad a los problemas que nos afectan día a día en la vía pública, lugar donde nos reencontramos a lo largo del año y donde compartimos nuestras inquietudes, alegrías y malestares.

Muchos vecin@s me han dicho “te has quedado corto”, las dos fuentes del pueblo sucísimas; el paseo del río, una belleza, abandonado; la plaza de las canteras sucia y descuidada, igual la de los arcos de la plaza

En el fondo de todo esto se está creando una asociación de vecin@s de Maceda sin ánimo de lucro personal ni político que lo que pretende es decirle a quienes nos rigen y gobiernan que la dejadez no es una forma de llevar nuestra comarca hacia adelante. Y que un vecino, con un escrito, esté provocando cambios y hacer funcionar a personas trabajadoras en lo público, todo ello es una responsabilidad grande para un solo individuo. Por eso la asociación de vecinos de Maceda ya está en marcha, es una realidad para quien quiera participar que no implica ni cuotas mensuales ni papeleos, simplemente que los vecinos que quieran unirse a una protesta educada que ponga en valor el trabajo y el interés en el día a día por Maceda y sus 52 lugares.

La enumeración de incidencias no ha acabado ahí. Muchos vecin@s me han dicho “te has quedado corto”, las dos fuentes del pueblo sucísimas; el paseo del río, una belleza, abandonado; la plaza de las canteras sucia y descuidada, igual la de los arcos de la plaza. Faltan casi todas las papeleras de fundición, el señor concejal de Obras realiza una cimentación pulida desde el pilón de Santirso hasta su chalet, olvidándose de las “fochancas” -una veintena- que une dicha pista Santirso-Montederramo, lugar de paso de los ganaderos. El problema del aparcamiento en avenida Aureliano Ferreiro sin resolver... En definitiva que una sola persona dé la cara no es justo, la oposición callada, pero esto está cambiando. Gracias de todo corazón. Maceda construyendo futuro, cambios y mejoras, adelante vecin@s.

Josué Pedro Prol Quintas

(Maceda)