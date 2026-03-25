La noche se llena de luces de neón en las ciudades de todo el mundo. En un planeta que mantiene luz de forma permanente, las veinticuatro horas del día, la vida continúa sin conocer horario. Es el mundo moderno, tecnológico y guerrero.

Pero no todas esas luces anuncian fiesta o bienestar. En las ciudades atacadas por misiles y drones, los cielos nocturnos se encienden con focos que buscan detectar estos letales objetos. Las sirenas aéreas, unidas a las de los vehículos que trasladan heridos, impiden el descanso de sus habitantes, condenados a una constante hipervigilancia por su seguridad personal y la de sus familias.

Son luces que no invitan al sosiego ni a la paz que todo ser humano precisa para tener un mínimo de bienestar. No deja de llamar la atención que los ataques masivos contra territorio iraní comenzaran a finales de febrero de 2026, igual que la invasión de Ucrania se inició un 24 de febrero de 2022, como si la guerra tuviera también su propio calendario.

No se conocen con precisión las cifras de muertos y heridos en ambas contiendas, ni el alcance real de los daños materiales en edificios e infraestructuras, tanto en Ucrania como en Irán y en los países de su entorno. Israel, por su parte, sigue sufriendo en carne propia el impacto de misiles iraníes que vuelven a teñir de destellos el cielo nocturno.

Las luces de neón parecen así convertirse en las grandes protagonistas de un mundo en guerra, que avanza entre destellos de colores pero continúa siguiendo, obstinadamente, los pasos de su pasado.

Pedro Marín Usón

(Zaragoza)