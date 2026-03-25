Muchas almas se están condenando

Eso ya lo dijo la hermana Lucía, vidente de Fátima. ¿Y qué tenemos que decir ahora? En la mayoría de las Iglesias es tabú hablar del infierno ni del pecado ni de la muerte, solo se habla del hombre, de la economía, de la fraternidad, de la acogida, etc. etc., pero no se habla de la santidad, de la gracia, del cielo, ni del sacrificio, han hecho una religión descafeinada, de saldo.

Estamos en Cuaresma, recuerdo que se celebraba en las iglesias un Viacrucis cantado en el cual participaban todos los fieles, que conmovía hasta el corazón más endurecido. Esta desacralización tiene unas consecuencias trágicas, ya lo dijo la Virgen en Garabandal, que “muchos cardenales, obispos y sacerdotes, van por mal camino y con ellos llevan a muchas más almas”. Y digo yo, ¿y adonde las llevan? al infierno, porque han hecho inútil la Pasión y Muerte de Cristo que murió por nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo.

Jaime Fomperosa Aparicio

(Santander)