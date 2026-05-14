¡María Auxiliadora, juega con nosotros!

Amigos y amigas:

Hace unos días la madre de un niño de Educación Infantil de un colegio salesiano decía que su hijo ya se había aprendido la invocación mariana por excelencia, pero a su modo. El niño cuando escuchaba “María Auxiliadora de los cristianos”, respondía: “Juega con nosotros”. Y seguía jugando. Y nosotros, como en Fátima, ofrecemos a María la flor del lirio y la celebramos como agua que brota de un milagro del suelo y el cielo.

El 15 de mayo empieza la novena de María Auxiliadora en Allariz, Ourense, Vigo, Madrid, Barcelona, Japón, Canadá, Sudáfrica… En Ourense, en la parroquia de María Auxiliadora, en la misa de las 20 horas, predicarán sucesivamente: Eusebio Martínez, superior de la casa salesiana de Ourense, que le dará el tono de “Salesianos Cooperadores”; Ramón Iribertegui, ourensano misionero salesiano; Miguel Blanco, párroco de A Manchica; José Carlos González, vicario parroquial de María Auxiliadora; Jorge Juan Pérez, párroco de O Carballiño; Lupi Peña, director del colegio Salesianos; Xulio C. Iglesias, director de Amencer; Antonio Barreiro, vicario parroquial de María Auxiliadora y Belarmino Posada, párroco de María Auxiliadora.

Y el día 24 (fiesta de María Auxiliadora) presidirá la eucaristía don Leonardo Lemos, nuestro obispo, que le dará un tinte diocesano. En Ourense también se celebrará la novena todos los días en la misa de las 12:30 horas. En Allariz, en la misa de la tarde, predicarán, los nueve días, los párrocos de la villa. Y el sábado día 30, en A Coruña, la familia salesiana de Galicia honrará a María Auxiliadora con el tradicional homenaje a la Virgen de Don Bosco, que tendrá un carácter de Auxiliadora universal.

Amigos y amigas, los “bocadillos” que se imparten en el colegio Salesianos durante la novena tienen todos sabor a María Auxiliadora. Por algo, una madre del colegio acaba de escribir: “Gracias por dejarme ser parte de la gran familia salesiana, a la que María guía”. Y, mientras, cantamos: “Ella en mi niñez mis pasó guio, por eso desde niño siempre la quise yo”. Y el lirio florece, la fuente enriquece y Fátima protege.

Adolfo Requejo Rodríguez

(Ourense)