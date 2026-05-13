Diez años caminando juntos

Este año habría sido un año muy especial para Movete. Hoy 13 de mayo se cumplen diez años de aquella primera ruta de senderismo, la inolvidable Ruta do Contrabando, el camino que marcó el inicio de una aventura compartida que nadie imaginaba hasta dónde nos llevaría.

Diez años parecen mucho tiempo, pero al mirar atrás siento que han pasado en un suspiro. En cada sendero recorrido quedaron risas, conversaciones, silencios llenos de paz, esfuerzos compartidos y paisajes que todavía viven en nuestra memoria. Cada ruta fue mucho más que caminar: fue descubrir lugares, superarnos, desconectar de la rutina y, sobre todo, encontrarnos unos a otros.

Por eso duele no poder celebrarlo como se merece. Una fecha así merecía abrazos, fotografías, anécdotas repetidas entre carcajadas y una nueva caminata juntos. Merecía reunirnos para recordar aquella primera salida y brindar por todo lo vivido. Pero aunque las circunstancias no lo permitan, hay celebraciones que no necesitan escenario, porque se llevan dentro.

Hoy quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias.

Gracias a los compañeros Miguel, Antonio, Alfonso, Esperanza y Vicente, por estar siempre ahí, por madrugar sin quejas, por compartir agua, conversación y ánimo cuando las fuerzas flojeaban. Gracias a los amigos que nacieron entre senderos y que demostraron que las mejores amistades, muchas veces, empiezan andando paso a paso.

Gracias también a todos los senderistas que formaron parte de Movete en estos años. A quienes estuvieron desde el principio y a quienes se fueron sumando después. Cada persona dejó algo valioso: una sonrisa, una historia, una enseñanza o simplemente su presencia, que ya era suficiente.

Para mí, Movete significó mucho más que un grupo de senderismo. Fue ilusión, compañerismo, aprendizaje y refugio. Fue una forma de entender que caminar juntos hace más fácil cualquier cuesta. Fue la prueba de que los mejores recuerdos no siempre nacen en grandes acontecimientos, sino en los pequeños momentos compartidos.

Diez años después de aquella Ruta do Contrabando, lo que permanece no son solo los kilómetros recorridos, sino los lazos creados y todo lo vivido en el camino.

Ojalá pronto podamos volver a reunirnos y celebrar como merece esta historia. Mientras tanto, queda lo más importante: la gratitud, los recuerdos y la certeza de que, cuando se camina con buena gente, cada ruta deja huella para siempre.

Feliz aniversario, Movete. Y gracias por tanto.

Chelo Durán Fernández

(Ourense)