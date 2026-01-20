El móvil: Estrella del siglo XXI

Si tuviésemos que destacar una novedad en el presente siglo, el móvil se llevaría la medalla de oro. Este aparato, que a finales del siglo pasado no se podía llevar en el bolsillo de los vaqueros, hoy lo vemos de forma habitual.

Esta herramienta se ha convertido en un elemento esencial en la vida de los humanos. Nos permite relacionarnos, buscar ubicaciones y llegar hasta ellas, conocer el tiempo que vamos a tener en los próximos días, jugar, informarnos de noticias. En definitiva, si alguna empresa quiere tener relevancia, la app para el móvil es necesaria.

Es tal el fanatismo en el que nos hemos sumergido, que hemos olvidado la esencia humana: el contacto físico. A su vez, igual es casualidad, los problemas de salud mental han crecido en todo el planeta. Tanta virtualidad nos ha creado “una empanada mental” de tal calibre, que estamos desubicados en el presente. Si a ello le sumamos los avances tecnológicos en todos los procesos de las actividades humanas, tenemos la tormenta perfecta para crear un humano híbrido que ni es analógico ni tecnológico.

Es increíble como algo tan pequeño ha desequilibrado la sociedad sin encontrar de momento fórmulas que equilibren este “desaguisado”. Si a ello le sumamos las ambiciones territoriales de dirigentes, vamos camino de un desastre similar a una guerra mundial.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)