Las cortes medievales eran lugares muy jerarquizados donde todo estaba regulado por la etiqueta y el protocolo. En tan rígido ambiente, hacía falta alguien capaz de romper la tensión. Es entonces cuando aparece la figura clásica del bufón, entre los siglos XII y XIII, en las cortes europeas, cumpliendo varias funciones: entretener a la corte, aliviar conflictos con el humor y, en algunos casos, actuar como una voz crítica tolerada por el rey.

En realidad, lo que hacía especial al bufón era su licencia para hablar con franqueza. En una corte donde una crítica al rey podía costar la vida, este personaje gozaba de un margen excepcional para poder señalar los defectos de los nobles, burlarse del monarca, o incluso cuestionar sus decisiones. Lo hacía envuelto en humor, ironía o acertijos, de modo que podía soltar verdades difíciles sin desafiar abiertamente a la autoridad.

A partir del siglo XVII la figura empezó a desaparecer. Las monarquías europeas se hicieron más ceremoniales y burocráticas. Los reyes pasaban menos tiempo rodeados de una corte íntima y más tiempo gobernando con ministros y funcionarios. Además, el entretenimiento dejó de concentrarse en el palacio, y el teatro profesional, la ópera o los espectáculos públicos ocuparon el lugar que antes tenían los bufones.

Aunque el bufón de corte europeo desapareció, la idea del “loco que dice la verdad” es mucho más antigua que la Edad Media. En varias culturas aparece un personaje marginal que puede cuestionar el orden establecido, precisamente porque nadie lo toma del todo en serio. En ciertas tradiciones religiosas, se trata del “loco santo”; en otras, del tramposo o trickster; y en la literatura, es el necio que resulta ser el más sabio.

Por eso, en realidad, el bufón ha sobrevivido como símbolo mucho después de desaparecer de las cortes medievales. De hecho, hoy seguimos reconociendo ese arquetipo en el humorista satírico, el caricaturista político o el cómico que, mediante la risa, consigue decir lo que en otro contexto sonaría demasiado incómodo. El mensaje es poderoso: el hombre considerado como “el loco” es, en realidad, el único verdaderamente lúcido.

Stańczyk fue el bufón más famoso de la historia de Polonia. Su reputación de hombre extraordinariamente inteligente lo convirtió en legendario. Sus bromas casi nunca eran simples chistes: utilizaba la sátira para criticar decisiones políticas, decir verdades y advertir de peligros que ningún cortesano se atrevía a pronunciar. Precisamente por ser un bufón podía hablar con una libertad que habría sido impensable para un noble o un consejero.

Aunque vivió en el siglo XVI, la imagen por la que la mayoría lo reconoce no proviene de entonces, sino de un cuadro pintado tres siglos después por Jan Matejko. En la obra, Stańczyk aparece sentado solo, con gesto de profunda tristeza, mientras detrás de él la corte celebra un baile. Sobre la mesa, una carta anuncia la pérdida de la ciudad de Smolensk frente a Moscovia. Mientras todos festejan, solo el bufón comprende la gravedad de la noticia.

Esa pintura convirtió a Stańczyk en un símbolo nacional, representando la conciencia crítica del país. Una de esas figuras históricas cuya fama no proviene de haber gobernado o ganado batallas, sino de haber demostrado que, a veces, el único capaz de decir la verdad al poder es el bufón. Toda sociedad necesita alguien que incomode al poder. Porque, cuando el poder se vuelve cómodo, se encuentra ante el principio de su propio fin.