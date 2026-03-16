Ya no hay piedad, compasión ni humanidad
Ya no hay piedad, compasión ni humanidad
Es terrible compartir la vida en este planeta con personas que han perdido toda la humanidad por el camino. Cegados por la posesión y el poder materialista, no dejan de alimentar a diario sus insaciables egos con la benevolencia de sus adeptos que, vaciados de valores humanos, planean sus orgías mentales de dominar el mundo por encima de un atisbo de piedad o compasión. Esta maldita y sangrienta guerra (Estados Unidos e Israel contra Irán), basada en los intereses espurios para creerse los falsos dioses de la paz, no cabe en este mundo. Es absurda.
Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte
(Ourense)
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