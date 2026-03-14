Independence day...¡en Madrid!

“Os recibimo/ americanos, con alegría/ olé mi mare/ olé mi suegra/ olé mí tía…”

(Estrofa de la canción dedicada a los americanos en “Bienvenido Mr. Marshall”, celebérrima película de García Berlanga).

De lo que trato de hablar nada tiene que ver con la película “Independence day”, que dirigió en su día Roland Emmerich en 1966. Ni de lejos sobre aquella ficción en la que alienígenas atacan a los EEUU, cuando dicha nación celebraba un 4 de julio su fiesta de la independencia. Más bien me deslizo a que podemos encontrarnos ante un capítulo similar más a la que nos brindó en su sátira cinematográfica García Berlanga.

Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciar que la Comunidad de Madrid celebrará el próximo 4 de julio el “Independence day” de EEUU, con motivo del 250 aniversario de la creación del estado norteamericano. Es que Isabel ama más que nada la libertad, de la que es faro en el mundo los EEUU, hoy bajo la presidencia gubernamental de Donald Trump. Un Donald farero, que ilumina el cielo persa con rayos de luz con forma de misiles tomahawk, para que puedan jugar al escondite los niños escolares de Irán.

Lo ha anunciado al regreso de su enésimo viaje a EEUU. Tan apretada era su agenda en New York que no tuvo espacio suficiente de tener audiencia con Donald Trump en

Washington. El hito que más le embargó fue el de recibir el premio del periódico judío “The algemeiner”, al igual que a Javier Milei, “por su compromiso con la libertad y el pueblo judío”.

Antes de abandonar el país de sus amores manifestó: “Estamos preparando un homenaje al pueblo estadounidense por los 250 años de independencia. Porque somos conscientes de lo importante que es el 4 de julio para todos los estadounidenses. Lloramos, celebramos y disfrutamos el feliz mestizaje al otro lado del Atlántico, en España les esperamos con los brazos abiertos”.

De lo manifestado, me asalta una duda. ¿Mestizaje nuestro con los estadounidenses? ¿No lo es con aquellos latinoamericanos residentes en EEUU amenazados con la deportación, cuando no apaleados por los ICE?.. Olvidemos viejos rencores de cuando nos arrebataron Cuba y Filipinas, y recibamos a los herederos de aquellos marines combatientes desfilando por la Gran Vía madrileña, con balcones atestados de banderas estrelladas. Para el guion final, ver desde la Real Casa de Correos en la Plaza del Sol, a Isabel de chulapa, imitando a Lolita Sevilla cantando la copla proamericana en “Bienvenido Mr. Marshall”…¡Olé tu parejita, Isabelita!

Abelardo Lorenzo (Ourense)